Мощный взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула

На оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация уточняется. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым.

На оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Видео © Twitter / ragipsoylu / kozako0

Момент взрыва попал на камеры телефонов местных жителей и туристов, они опубликовали жуткие кадры в "Твиттере". На них видно, как ни о чём не подозревающие люди средь бела дня гуляют по одной из самых популярных турецких улиц. Внезапно раздаётся мощнейший взрыв и яркая вспышка озаряет улицу, после которой люди в панике разбежались по сторонам. На данный момент территория оцеплена силовиками.