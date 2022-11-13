Мощный взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула
На оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв
Место взрыва в Стамбуле. Фото Twitter / hüzün
На оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация уточняется. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым.
На оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Видео © Twitter / ragipsoylu / kozako0
Момент взрыва попал на камеры телефонов местных жителей и туристов, они опубликовали жуткие кадры в "Твиттере". На них видно, как ни о чём не подозревающие люди средь бела дня гуляют по одной из самых популярных турецких улиц. Внезапно раздаётся мощнейший взрыв и яркая вспышка озаряет улицу, после которой люди в панике разбежались по сторонам. На данный момент территория оцеплена силовиками.
Ранее Лайф писал о том, что автомобиль въехал в толпу участников уличного карнавала в Лос-Анджелесе и сбил шесть человек. Возраст всех пострадавших от 30 до 50 лет. Они госпитализированы с различными травмами, но их жизни ничего не угрожает. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия, его ищет полиция. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось обнаружить его автомобиль Porsche Cayenne.