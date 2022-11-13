Острова, гориллы и белый песок: Россиянам назвали лучшие страны для новогоднего путешествия

Грядущий новый год несёт россиянам новые и интересные туристические направления, среди которых Азия, Африка и Россия. Подробнее о них Ura.ru рассказал президент Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев.

Среди зарубежных направлений эксперт выделил Малайзию — экзотическую страну, которая понравится путешественникам как городскими, так и природными красотами. Плюсом станет отсутствие визы или ПЦР-теста для россиян, а долететь туда можно через Дубай или Ташкент.

"Отдых в Малайзии не столь излишне чопорный, как если бы это была поездка в Сингапур, и в то же время отличается большим консерватизмом от отвязного Вьетнама. Малайзия — респектабельный, замечательный отдых", — рассказал Мальцев.

Другим туристическим трендом является Уганда. Туристы смогут познакомиться с редчайшими животными — горными гориллами, а также насладиться джунглями и водопадами. Однако, как заметил эксперт, такую поездку нельзя назвать бюджетной. Если же деньги позволяют, то долететь туда можно из Екатеринбурга с пересадкой в ОАЭ. Ещё одним интересным африканским направлением Мальцев назвал ЮАР, где он рекомендует посетить Кейптаун и Крюгер-парк.

"Крюгер-парк — самый крупный в мире национальный природный парк, где можно полюбоваться подлинно дикой природой, прекрасными животными. По площади этот уникальный парк превышает Израиль", — добавил эксперт.

Кстати, после Южно-Африканской Республики допускается поездка в Мозамбик.

Что касается внутренних направлений, то здесь можно выделить три варианта. Первым является кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш, где можно полюбоваться на горы-верблюды и покататься на лыжах в купальнике. Вторым Мальцев выделил Нижний Новгород, рекомендуемый паломникам, следующим в Саров и Дивеево.

"Это возможность в католическое и православное Рождество погрузиться в наши святыни. Направление для людей в духовном поиске, которые в наше непростое время хотят прикоснуться к духовности", — объяснил он.

Последним и самым незабываемым является Эльбрус — высочайшая вершина России и Европы. Восхождение на неё в Новый год станет персональным подвигом.