Сын генерала Шарля де Голля заявил, что Франция не должна отдаляться от России

"Франции не следует отдаляться от России. Россияне — это европейцы", — сказал де Голль-младший, отвечая на вопрос журналиста, что он думает о российско-украинском конфликте.

Филипп Де Голль также считает, что в настоящее время никто не может заменить Эмманюэля Макрона на посту президента страны. Адмирал рассказал, что после выхода в отставку он посвятил много времени изучению документального наследия своего отца и подготовил к изданию 13 томов писем и дневников генерала, передав Национальному архиву и Национальной библиотеке Франции в общей сложности 118 тысяч документов.