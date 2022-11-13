Сын генерала Шарля де Голля заявил, что Франция не должна отдаляться от России
Филипп де Голль. Фото © Getty Images / Sergio Gaudenti / Sygma
Сын бывшего французского президента Шарля де Голля, адмирал Филипп де Голль заявил в интервью парижскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, что Франции не стоит отдаляться от России.
"Франции не следует отдаляться от России. Россияне — это европейцы", — сказал де Голль-младший, отвечая на вопрос журналиста, что он думает о российско-украинском конфликте.
Филипп Де Голль также считает, что в настоящее время никто не может заменить Эмманюэля Макрона на посту президента страны. Адмирал рассказал, что после выхода в отставку он посвятил много времени изучению документального наследия своего отца и подготовил к изданию 13 томов писем и дневников генерала, передав Национальному архиву и Национальной библиотеке Франции в общей сложности 118 тысяч документов.
Ранее лидер ассоциации "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Парижу необходимо перестать спонсировать Киев и назвал позором поддержку Францией режима украинского президента Владимира Зеленского.