Во Франции заговорили о бессмысленности санкций против РФ
Французский политик Асселино усомнился в необходимости санкций против РФ из-за кризиса
Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино усомнился в необходимости санкций против России из-за кризиса в стране. Об этом он написал в "Твиттере".
Асселино сообщил, что резко ухудшились условия обучения детей. Так, по его словам, температура в детском саду в Лимей-Бреване снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, а в других школах Руана — 11 градусов. Колледж в Авиньоне и вовсе закрылся из-за нехватки денег на отопление. Перечислив это, он задался вопросом о целесообразности санкций против РФ.
"Продолжаем санкции против России?" — написал Асселино.
Как сообщал Лайф, из-за антироссийских санкций в Европе резко увеличились цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. К примеру, в Британии из-за энергокризиса могут закрыться все ночные клубы. Из-за роста стоимости жилья оттуда даже вернулись на родину украинские беженцы. В октябре жители Европы получили рекордные платёжки за газ.
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