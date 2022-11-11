Во Франции заговорили о бессмысленности санкций против РФ

Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино усомнился в необходимости санкций против России из-за кризиса в стране. Об этом он написал в "Твиттере" .

Асселино сообщил, что резко ухудшились условия обучения детей. Так, по его словам, температура в детском саду в Лимей-Бреване снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, а в других школах Руана — 11 градусов. Колледж в Авиньоне и вовсе закрылся из-за нехватки денег на отопление. Перечислив это, он задался вопросом о целесообразности санкций против РФ.