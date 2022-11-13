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13 ноября, 14:17

Хакеры обрушили сайт Правительства Болгарии

Сайт болгарского кабмина оказался недоступен из-за атаки хакеров. Такое заявление сделала пресс-служба правительства страны.

"Предприняты необходимые действия по нейтрализации атаки и восстановлению доступа к сайту в кратчайшие сроки", — сказано в сообщении. Откуда действовали хакеры, а также когда сайт будет восстановлен, пока не известно.

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Лайф напоминает, что в середине октября Болгария обвинила хакеров из РФ в атаке на сайты госорганов. По словам заместителя генерального прокурора республики Борислава Сарафова, было установлено конкретное лицо, которое причастно к данному инциденту.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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