Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль
В результате взрыва в центре Стамбула на улице Истикляль есть погибшие и раненые. Об этом в "Твиттере" написал губернатор Али Ерликая, не уточнив точное количество жертв.
"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошёл взрыв. На место происшествия выехали полицейские, медики и пожарные. Есть погибшие и раненые", — написал он и добавил, что все детали будут доведены до общественности позже.
Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Момент ЧП попал на камеры телефонов местных жителей и туристов, которые опубликовали жуткие кадры в "Твиттере". На них видно, что ни о чём не подозревающие люди средь бела дня гуляют по одной из самых популярных турецких улиц. Внезапно раздаётся взрыв и улицу озаряет яркая вспышка, после которой люди в панике разбежались по сторонам.
Twitter / anesmansory