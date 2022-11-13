Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль

В результате взрыва в центре Стамбула на улице Истикляль есть погибшие и раненые. Об этом в "Твиттере" написал губернатор Али Ерликая, не уточнив точное количество жертв.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошёл взрыв. На место происшествия выехали полицейские, медики и пожарные. Есть погибшие и раненые", — написал он и добавил, что все детали будут доведены до общественности позже.