Теракт является основной версией мощного взрыва в центре Стамбула
Турецкие власти назвали теракт основной версией взрыва в центре Стамбула
Приоритетной версией взрыва на пешеходной туристической улице в Стамбуле рассматривается теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает турецкий новостной портал Mynet со ссылкой на полицию.
"После взрыва на улице Истикляль изучаются все записи с камер. По факту информации о сумке с бомбой проводятся следственные действия. Особое внимание уделяется версии террористического акта", — говорится в тексте.
Как сообщалось, на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, 11 человек пострадали. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения.
Twitter / hüzün