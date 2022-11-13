Теракт является основной версией мощного взрыва в центре Стамбула

Приоритетной версией взрыва на пешеходной туристической улице в Стамбуле рассматривается теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает турецкий новостной портал Mynet со ссылкой на полицию.

"После взрыва на улице Истикляль изучаются все записи с камер. По факту информации о сумке с бомбой проводятся следственные действия. Особое внимание уделяется версии террористического акта", — говорится в тексте.