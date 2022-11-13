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13 ноября, 14:34

Теракт является основной версией мощного взрыва в центре Стамбула

Турецкие власти назвали теракт основной версией взрыва в центре Стамбула

Приоритетной версией взрыва на пешеходной туристической улице в Стамбуле рассматривается теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает турецкий новостной портал Mynet со ссылкой на полицию.

"После взрыва на улице Истикляль изучаются все записи с камер. По факту информации о сумке с бомбой проводятся следственные действия. Особое внимание уделяется версии террористического акта", — говорится в тексте.

Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль

Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль

Как сообщалось, на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, 11 человек пострадали. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения.

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Twitter / hüzün

Татьяна Миссуми

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