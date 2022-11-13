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13 ноября, 14:58

Автоэксперт раскрыл, где и зачем в Петербурге устанавливают "лежачих полицейских"

Автоэксперт Попов рассказал, где и зачем в Петербурге устанавливают "лежачих полицейских"

Более 12 километров искусственных неровностей оборудовали в Петербурге. Препятствия обеспечивают безопасность в районе школ, детских садов и других социальных учреждений Северной столицы, сказал автоэксперт Дмитрий Попов.

"Есть много мест, где использование искусственных неровностей действительно создаёт обязательство водителям необходимость снижать скорость. Но, к слову сказать, не сама по себе, а применение дорожных знаков, целого комплекса знаков в сочетании со знаком ограничения скорости", — объяснил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Лежачих полицейских" производят по ГОСТу из износостойкой резины, которая в тёмное время суток хорошо видна издалека из-за светоотражающих элементов. Препятствия устанавливают в том числе на участках с повышенной аварийностью, причём, как правило, это места, где часто нет светофоров. Неровностями не оборудуют скоростные магистральные дороги, а до конца ноября в городе планируется установить ещё 27 препятствий, говорит Попов.

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Ранее Лайф писал, что в конце октября в Петербурге и Ленобласти на треть сократилось число "пьяных" ДТП. В целом с начала 2022 года в Северной столице задержали более 13 тысяч любителей "пьяной" езды, что на две тысячи больше показателей прошлого года.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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