13 золотых медалей: Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ-2022 по самбо

Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ-2022 по самбо в Бишкеке. Всего российские спортсмены заработали 19 медалей, среди которых 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

Второе место заняли самбисты из Киргизии, которые заработали два золота, серебро и три бронзы. На третьем — белорусы, получившие одно золото, два серебра и четыре бронзы. При этом в отдельном медальном зачёте в категориях "женщины", "мужчины" и "боевое самбо" также победили россияне.

Тем не менее наши спортсмены были вынуждены выступить в нейтральном статусе — под флагом и гимном Международной федерации самбо.