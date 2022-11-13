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13 ноября, 14:48

13 золотых медалей: Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ-2022 по самбо

Сборная России по самбо выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира

Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ-2022 по самбо в Бишкеке. Всего российские спортсмены заработали 19 медалей, среди которых 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

Второе место заняли самбисты из Киргизии, которые заработали два золота, серебро и три бронзы. На третьем — белорусы, получившие одно золото, два серебра и четыре бронзы. При этом в отдельном медальном зачёте в категориях "женщины", "мужчины" и "боевое самбо" также победили россияне.

Тем не менее наши спортсмены были вынуждены выступить в нейтральном статусе — под флагом и гимном Международной федерации самбо.

Сборная Украины решила не участвовать в чемпионате мира по самбо

Сборная Украины решила не участвовать в чемпионате мира по самбо

Лайф писал, что в УЕФА не против проведения матча сборных России и Узбекистана. В организации заявили, что товарищеские матчи не входят в её компетенцию.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Шандрыголов
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