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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 14:38
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Министр обороны Британии не видит у Украины причин прекращать боевые действия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в свете последних событий в зоне боевых действий у Украины нет причин начинать переговоры с Россией.

"В конечном счёте Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. <...> Ситуация складывается в пользу Украины", — цитирует его телеканал Sky News.

Британский министр обороны также призвал западных лидеров избегать "недооценки России". Так, в интервью радио Times он заявлял, что РФ ещё "далека от того, чтобы сдаться".

В Киеве высказались о вероятных сроках переговоров России и Украины
В Киеве высказались о вероятных сроках переговоров России и Украины

Лайф писал, что начальник британского Генштаба Энтони Радакин заявил, что Лондон не будет принуждать Украину к переговорам с РФ.

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Getty Images / Ian Forsyth - Pool

Матвей Шандрыголов
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