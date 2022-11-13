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13 ноября, 14:38

Министр обороны Британии не видит у Украины причин прекращать боевые действия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в свете последних событий в зоне боевых действий у Украины нет причин начинать переговоры с Россией.

"В конечном счёте Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. <...> Ситуация складывается в пользу Украины", — цитирует его телеканал Sky News.

Британский министр обороны также призвал западных лидеров избегать "недооценки России". Так, в интервью радио Times он заявлял, что РФ ещё "далека от того, чтобы сдаться".

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Лайф писал, что начальник британского Генштаба Энтони Радакин заявил, что Лондон не будет принуждать Украину к переговорам с РФ.

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Getty Images / Ian Forsyth - Pool

Матвей Шандрыголов

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