Министр обороны Британии не видит у Украины причин прекращать боевые действия
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в свете последних событий в зоне боевых действий у Украины нет причин начинать переговоры с Россией.
"В конечном счёте Украина захочет [вести переговоры с РФ] с позиции силы. <...> Ситуация складывается в пользу Украины", — цитирует его телеканал Sky News.
Британский министр обороны также призвал западных лидеров избегать "недооценки России". Так, в интервью радио Times он заявлял, что РФ ещё "далека от того, чтобы сдаться".
Лайф писал, что начальник британского Генштаба Энтони Радакин заявил, что Лондон не будет принуждать Украину к переговорам с РФ.
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