Американский лидер Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20. Об этом сообщает агентство France Press.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл в Индонезию из Камбоджи, где он выступал в рамках Восточноазиатского саммита. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.