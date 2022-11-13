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13 ноября, 14:44

Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20

Американский лидер Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20. Об этом сообщает агентство France Press.

"Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20", — пишет агентство.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл в Индонезию из Камбоджи, где он выступал в рамках Восточноазиатского саммита. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.

Прибывшего на саммит G20 Лаврова встретили почётный караул и танцовщицы

Прибывшего на саммит G20 Лаврова встретили почётный караул и танцовщицы

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Shutterstock

Оксана Попова

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