Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20
Американский лидер Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20. Об этом сообщает агентство France Press.
"Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20", — пишет агентство.
Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл в Индонезию из Камбоджи, где он выступал в рамках Восточноазиатского саммита. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.
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