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13 ноября, 14:46

"Почему нет?": Сычевой может уйти из "Оренбурга" в зимнее трансферное окно

Агент Сычевого Талаев рассказал о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно

Агент нападающего футбольного клуба "Оренбург" Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он объяснил, при каком условии это может произойти.

"Ещё две игры на кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?" — подчеркнул Талаев.

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Ранее Лайф писал, что футбольный клуб "Оренбург" разгромил "Краснодар" со счётом 5:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. У победителей отличились Владимир Сычевой, забивший три мяча, а также Лукас Вера и Джимми Марин.

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VK / ФК "Оренбург"

Никита Осипов

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