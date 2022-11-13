"Почему нет?": Сычевой может уйти из "Оренбурга" в зимнее трансферное окно

Агент нападающего футбольного клуба "Оренбург" Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он объяснил, при каком условии это может произойти.

"Ещё две игры на кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?" — подчеркнул Талаев.