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13 ноября, 11:12

Дзюба стал самым дорогим в мире футболистом без клуба

Артём Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих футболистов в мире без клуба. Информацию приводит портал Transfermarkt.

Согласно информации ресурса, сейчас стоимость 34-летнего игрока оценивается в четыре миллиона евро. По этому показателю нападающий опередил португальских футболистов — защитника Эдгара Иэ и полузащитника Фабиу Мартинша. Общая стоимость обоих — 3,5 миллиона евро.

Директор "Венеции" назвал возможным переход Дзюбы в итальянский клуб

Директор "Венеции" назвал возможным переход Дзюбы в итальянский клуб

Ранее стало известно, что 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Как уточнялось, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Сейчас форвард находится без команды. А экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко допустил переход Дзюбы в "Сочи" или "Локомотив" уже этой зимой.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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