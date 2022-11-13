Дзюба стал самым дорогим в мире футболистом без клуба

Артём Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих футболистов в мире без клуба. Информацию приводит портал Transfermarkt.

Согласно информации ресурса, сейчас стоимость 34-летнего игрока оценивается в четыре миллиона евро. По этому показателю нападающий опередил португальских футболистов — защитника Эдгара Иэ и полузащитника Фабиу Мартинша. Общая стоимость обоих — 3,5 миллиона евро.