Для детокса и снятия стресса: Как правильно принимать ванну с морской солью
Дерматолог Егорова объяснила, как принимать ванну с морской солью с максимальной пользой
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Принятие ванны с морской солью помогает расслабиться и улучшить состояние кожи, успокаивает нервную систему и выводит токсины из организма. Как добиться настоящего лечебного эффекта от такой процедуры, рассказала в беседе с Лайфом дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.
"По осмотическому градиенту вся гадость выходит через кожу в воду. Но такой момент: морская соль должна использоваться следующим образом — один килограмм на 100 литров воды, то есть мы минимально кладём на ванну. На обычную стандартную ванну 300 литров мы кладём не менее 3 килограммов соли — и только тогда у нас получается лечебный эффект", — рассказала врач.
Соль снимает воспаление, уменьшает интоксикацию, расслабляет и восстанавливает нервную систему, объяснила Егорова. Дерматолог рекомендует принимать ванны с морской солью всем, но именно в заявленных пропорциях, поскольку от столовой ложки соли никакого эффекта не будет.
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