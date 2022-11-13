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13 ноября, 10:47

Украинцам посоветовали уехать из Киева на зиму

Киевский депутат Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Жителям Киева стоит переехать из украинской столицы на зиму из-за тяжёлой ситуации в энергетике. Рекомендацию озвучил депутат городского совета Андрей Витренко.

"Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень [комфорта], к которому привыкли наши граждане", — сказал он в эфире телеканала "Киев".

Лайф сообщал, что власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. В "Укрэнерго" рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны.

Киев начали готовить к полной эвакуации

Киев начали готовить к полной эвакуации

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ТАСС / dpa / Christophe Gateau

Оксана Попова

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