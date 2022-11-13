Украинцам посоветовали уехать из Киева на зиму

"Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень [комфорта], к которому привыкли наши граждане", — сказал он в эфире телеканала "Киев".