Украинцам посоветовали уехать из Киева на зиму
Киевский депутат Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
Жителям Киева стоит переехать из украинской столицы на зиму из-за тяжёлой ситуации в энергетике. Рекомендацию озвучил депутат городского совета Андрей Витренко.
"Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень [комфорта], к которому привыкли наши граждане", — сказал он в эфире телеканала "Киев".
Лайф сообщал, что власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. В "Укрэнерго" рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны.
ТАСС / dpa / Christophe Gateau