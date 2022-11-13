НАТО начало посылать авианосцы на "показательные" миссии к границам России в Арктике

Североатлантический альянс показательно усилил военную активность в Арктическом регионе России, об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

"Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развёртывают свои авианосцы в Арктике, который считается регионом низкой напряжённости", — говорится в публикации.

В статье утверждается, что страны блока НАТО активизируют деятельность из-за того, что "Россия расширила своё и без того обширное военное присутствие" в регионе. Автор также обращает внимание, что Норвегия является членом альянса с момента его зарождения и "обладает самой северной территорией альянса в Европе".

"Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России", — пишет обозреватель.