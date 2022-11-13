Нейт Диас дал пощёчину одному из членов команды бойца Bellator на UFC 281
Бывший боец UFC Нейт Диас стал участником конфликта на турнире UFC 281. Команды Диаса и бойца MMA Диллона Дэниса, выступающего в Bellator, вступили в словесную перепалку возле арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где проходил бойцовский вечер.
На видео заметно, как после фразы одного из членов команды Дэниса спортсмен срывается и даёт ему пощёчину. Когда оппонентов попытались разнять, Диас "напоследок" бросил в сторону обидчика бутылку с водой. Что стало причиной стычки, не сообщается.
Ранее Лайф писал, что российский боец Ислам Махачев согласился провести поединок с лучшим бойцом UFC Александром Волкановски и добавил, что тот может "пока наслаждаться своим первым местом в рейтинге".