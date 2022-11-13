Нейт Диас дал пощёчину одному из членов команды бойца Bellator на UFC 281

Бывший боец UFC Нейт Диас стал участником конфликта на турнире UFC 281. Команды Диаса и бойца MMA Диллона Дэниса, выступающего в Bellator, вступили в словесную перепалку возле арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где проходил бойцовский вечер.

Нейт Диас дал пощёчину одному из членов команды Диллона Дэниса. Видео © Twitter / @ufc_gix

На видео заметно, как после фразы одного из членов команды Дэниса спортсмен срывается и даёт ему пощёчину. Когда оппонентов попытались разнять, Диас "напоследок" бросил в сторону обидчика бутылку с водой. Что стало причиной стычки, не сообщается.