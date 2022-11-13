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13 ноября, 10:41

Украину привели в бешенство призывы стран Южного полушария к "миру" с Россией

Le Figaro: Позиция стран Южного полушария по спецоперации очень раздражает Украину

На Украине недовольны призывами некоторых президентов стран Южного полушария к переговорам с РФ, пишет Le Figaro. В материале подчёркивается, что государства региона солидарны в том, что текущий конфликт напрямую отражается на них, поэтому он не является региональным.

Лидеры разных стран на Парижском форуме высказались в пользу переговоров. Например, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать диалог для достижения мира, заявив, что Латинская Америка готова поспособствовать этому.

"Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно. <...> Нет ничего более революционного, чем требовать мира", — заявил он.

Помимо этого подобное заявление сделал и начальник американского Генштаба генерал Марк Милли. Он полагает, что военная победа невозможна ни для России, ни для Украины.

Блинкен заявил, что Киев должен сам определить время мирных переговоров с Москвой

Блинкен заявил, что Киев должен сам определить время мирных переговоров с Москвой

Лайф писал, что депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ о достижении мира могут состояться в 2023 году. Он связал это с началом электоральных циклов в США и России.

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Матвей Шандрыголов

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