Украину привели в бешенство призывы стран Южного полушария к "миру" с Россией

На Украине недовольны призывами некоторых президентов стран Южного полушария к переговорам с РФ, пишет Le Figaro. В материале подчёркивается, что государства региона солидарны в том, что текущий конфликт напрямую отражается на них, поэтому он не является региональным.

Лидеры разных стран на Парижском форуме высказались в пользу переговоров. Например, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать диалог для достижения мира, заявив, что Латинская Америка готова поспособствовать этому.

"Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно. <...> Нет ничего более революционного, чем требовать мира", — заявил он.

Помимо этого подобное заявление сделал и начальник американского Генштаба генерал Марк Милли. Он полагает, что военная победа невозможна ни для России, ни для Украины.