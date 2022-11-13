Байден обсудил Украину и Тайвань с лидерами Японии и Южной Кореи

Президент США Джо Байден в ходе трёхстороннего саммита обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем вопрос расширения помощи Украине, а также ситуацию вокруг Тайваня. Об этом пишет агентство Reuters .

В частности, лидеры стран договорились расширять "скоординированную поддержку" Киева. Кроме того, политики затронули тему достижения мира на Тайване, работу цепочек поставок и ситуацию вокруг КНДР. Говоря о северокорейской теме, Байден заметил, что отношения США, Японии и Южной Кореи не были никогда так близки, как сейчас, из-за "провокационных действий" Пхеньяна.