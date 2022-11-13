У червей нашли человеческий ген, связанный с болезнью Альцгеймера
Учёные могут продвинуться в лечении болезни Альцгеймера из-за прозрачного червя
C. elegans. Фото © Wikipedia
Учёные-биологи из лаборатории Маунт-Дезерт-Айленд обнаружили гомолог человеческого гена и его производное у прозрачного червя C. elegans. Соответствующая статься была опубликована в журнале Nature Communications.
Речь идёт о нуклеолине, который содержится в ядрышке — фабрике по сборке рибосом внутри клеточного ядра. Он необходим для верного разделения фаз во время образования ядрышка. Исследователи заинтересовались им после открытия связи между нейродегенерацией и дисфункцией ядрышка. Предполагается, что белок может играть важную роль при возникновении болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.
Вообще, этот белок обладает и другими функциями, а также присутствует у многих животных и растений, однако он впервые был найден у C. elegans, удобных как модель для изучения систем органов из-за своей прозрачности. Учёные полагают, что результаты исследования открывают новое направление для изучения нейродегенеративных заболеваний.
Лайф писал, что учёные впервые в истории сняли атаку вируса на клетку. Ранее это не удавалось сделать из-за маленького размера патогенов.