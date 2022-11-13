НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 11:10

У червей нашли человеческий ген, связанный с болезнью Альцгеймера

Учёные могут продвинуться в лечении болезни Альцгеймера из-за прозрачного червя

<p>C. elegans. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

C. elegans. Фото © Wikipedia

Учёные-биологи из лаборатории Маунт-Дезерт-Айленд обнаружили гомолог человеческого гена и его производное у прозрачного червя C. elegans. Соответствующая статься была опубликована в журнале Nature Communications.

Речь идёт о нуклеолине, который содержится в ядрышке — фабрике по сборке рибосом внутри клеточного ядра. Он необходим для верного разделения фаз во время образования ядрышка. Исследователи заинтересовались им после открытия связи между нейродегенерацией и дисфункцией ядрышка. Предполагается, что белок может играть важную роль при возникновении болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.

Вообще, этот белок обладает и другими функциями, а также присутствует у многих животных и растений, однако он впервые был найден у C. elegans, удобных как модель для изучения систем органов из-за своей прозрачности. Учёные полагают, что результаты исследования открывают новое направление для изучения нейродегенеративных заболеваний.

Карликовая чёрная дыра сожрала звезду на глазах у учёных

Карликовая чёрная дыра сожрала звезду на глазах у учёных

Лайф писал, что учёные впервые в истории сняли атаку вируса на клетку. Ранее это не удавалось сделать из-за маленького размера патогенов.

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров