В Сочи девушка прокатилась на крыше машины ради селфи

Полиция Сочи провела профилактическую беседу с водителем и девушкой, которая ради фото для соцсетей прокатилась по городу на крыше автомобиля. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба сочинской Госавтоинспекции.

Девушка, которую задержали за нарушение ПДД. Видео © t.me / Госавтоинспекция Сочи

На записи девушка едет с раскинутыми в стороны руками на крыше белого автомобиля Hyundai, поправляет волосы и даже не пытается удержаться на повороте. Как уточнили в Госавтоинспекции, видео с правонарушением сотрудники ГИБДД нашли во время мониторинга соцсетей.

"При проверке по оперативным учётам водитель транспортного средства был установлен и привлечён к административной ответственности. С водителем и его пассажиром была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий", — сообщили в Госавтоинспекции города.