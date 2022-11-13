В Сочи девушка прокатилась на крыше машины ради селфи
Полиция Сочи провела профилактическую беседу с водителем и девушкой, которая ради фото для соцсетей прокатилась по городу на крыше автомобиля. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба сочинской Госавтоинспекции.
Девушка, которую задержали за нарушение ПДД. Видео © t.me / Госавтоинспекция Сочи
На записи девушка едет с раскинутыми в стороны руками на крыше белого автомобиля Hyundai, поправляет волосы и даже не пытается удержаться на повороте. Как уточнили в Госавтоинспекции, видео с правонарушением сотрудники ГИБДД нашли во время мониторинга соцсетей.
"При проверке по оперативным учётам водитель транспортного средства был установлен и привлечён к административной ответственности. С водителем и его пассажиром была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий", — сообщили в Госавтоинспекции города.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске разыскивают водителя джипа, который сбил подростка на переходе и уехал с места аварии. Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель поинтересовался у мальчика его состоянием, и когда тот ответил, что с ним всё в порядке, мужчина уехал, но дома ребёнку стало плохо.
t.me / Госавтоинспекция Сочи