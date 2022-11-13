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13 ноября, 14:49

При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу в Техасе погибло шесть человек

При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") в Техасе погибло шесть человек. Об этом сообщил судья округа Даллас Клэй Дженкинс на своей странице в "Твиттере".

"По данным нашего судмедэксперта округа Даллас, в общей сложности шесть человек погибли в результате вчерашнего инцидента на авиашоу "Крылья над Далласом". Власти продолжат сегодня работу по расследованию и установлению личности погибших", — написал он в "Твиттере".

Напомним, накануне два самолёта столкнулись в штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом"). Американский бомбардировщик Boeing B-17 времён Второй мировой был атакован в небе истребителем P-63. По предварительным сообщениям, никто из находившихся в самолётах в результате столкновения не выжил.

На борту упавшего в озеро в Танзании самолёта находилось 53 человека

На борту упавшего в озеро в Танзании самолёта находилось 53 человека

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Twitter / theveracitynews

Оксана Попова
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