При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу в Техасе погибло шесть человек

При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") в Техасе погибло шесть человек. Об этом сообщил судья округа Даллас Клэй Дженкинс на своей странице в "Твиттере".

"По данным нашего судмедэксперта округа Даллас, в общей сложности шесть человек погибли в результате вчерашнего инцидента на авиашоу "Крылья над Далласом". Власти продолжат сегодня работу по расследованию и установлению личности погибших", — написал он в "Твиттере".