При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу в Техасе погибло шесть человек
При столкновении истребителя и бомбардировщика на авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") в Техасе погибло шесть человек. Об этом сообщил судья округа Даллас Клэй Дженкинс на своей странице в "Твиттере".
"По данным нашего судмедэксперта округа Даллас, в общей сложности шесть человек погибли в результате вчерашнего инцидента на авиашоу "Крылья над Далласом". Власти продолжат сегодня работу по расследованию и установлению личности погибших", — написал он в "Твиттере".
Напомним, накануне два самолёта столкнулись в штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом"). Американский бомбардировщик Boeing B-17 времён Второй мировой был атакован в небе истребителем P-63. По предварительным сообщениям, никто из находившихся в самолётах в результате столкновения не выжил.
Twitter / theveracitynews