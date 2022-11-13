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13 ноября, 15:01

Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве в центре Стамбула

Губернатор Стамбула: Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве на Истикляле

<p>Улица оцеплена, на месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RudawEnglish/status/1591803304153055233?s=20&t=NWtgyiKZM3ns0CHnHQxbmQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rudaw English</a> / Omer Sonmez</p>

Улица оцеплена, на месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © Twitter / Rudaw English / Omer Sonmez

В результате взрыва на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле четыре человека погибли, ещё 38 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая на странице в "Твиттере".

"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибло четыре человека, ещё 38 получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице", — рассказал Ерликая.

Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль

Губернатор Стамбула сообщил о погибших в результате взрыва на улице Истикляль

Как сообщалось, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

Оксана Попова

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