Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве в центре Стамбула
Губернатор Стамбула: Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве на Истикляле
Улица оцеплена, на месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © Twitter / Rudaw English / Omer Sonmez
В результате взрыва на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле четыре человека погибли, ещё 38 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая на странице в "Твиттере".
"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибло четыре человека, ещё 38 получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице", — рассказал Ерликая.
Как сообщалось, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.