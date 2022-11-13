Юран назвал рискованным назначение Галактионова главным тренером "Локомотива"
Назначение Михаила Галактионова главным тренером футбольного клуба "Локомотив" вряд ли станет спасением от всех бед. Об этом сказал бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", комментируя возможные кадровые перестановки в команде на фоне череды её неудач.
"Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чём думает руководство клуба? Слышу от некоторых экспертов, что "Локомотив" точно не вылетит. Но это футбол! В своё время даже "Спартак" вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что "Рубин" опустится в первую лигу? Увы, всё реально", — поделился он.
По его словам, московская команда оказалась в очень сложной ситуации, клубу нужен "опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета". Юран уверен, что тренер без опыта работы в самом "Локомотиве" — слишком рискованное решение.
Напомним, в начале октября "Локомотив" уволил немца Йозефа Циннбауэра с должности главного тренера столичного клуба. С тех пор исполняющим обязанности является Андрей Фёдоров. Позже появилась информация, что новым наставником "Локомотива" может стать Михаил Галактионов, который покинул пост главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород". Сейчас столичный клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.
ТАСС / Терещенко Михаил