Юран назвал рискованным назначение Галактионова главным тренером "Локомотива"

Назначение Михаила Галактионова главным тренером футбольного клуба "Локомотив" вряд ли станет спасением от всех бед. Об этом сказал бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", комментируя возможные кадровые перестановки в команде на фоне череды её неудач.

"Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чём думает руководство клуба? Слышу от некоторых экспертов, что "Локомотив" точно не вылетит. Но это футбол! В своё время даже "Спартак" вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что "Рубин" опустится в первую лигу? Увы, всё реально", — поделился он.