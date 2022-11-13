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13 ноября, 12:50

В Якутске двух охранников кальянной обвиняют в убийстве подполковника полиции

В Якутске по делу об убийстве подполковника полиции задержали охранников одной из кальянных, сообщил РИА "Новости" источник, близкий к следствию.

"По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения", рассказал он.

Ранее в якутских социальных сетях появлялась информация об убийстве охранниками кальянной замначальника уголовного розыска ОМВД "Якутский", подполковника полиции. Сообщалось, что они якобы распылили в глаза погибшему газовый баллончик и удерживали его так, что тот умер от удушения.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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