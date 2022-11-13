В Якутске двух охранников кальянной обвиняют в убийстве подполковника полиции

В Якутске по делу об убийстве подполковника полиции задержали охранников одной из кальянных, сообщил РИА "Новости" источник, близкий к следствию.

"По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения", — рассказал он.

Ранее в якутских социальных сетях появлялась информация об убийстве охранниками кальянной замначальника уголовного розыска ОМВД "Якутский", подполковника полиции. Сообщалось, что они якобы распылили в глаза погибшему газовый баллончик и удерживали его так, что тот умер от удушения.