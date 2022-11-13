Неуправляемая Tesla разогналась до 198 км/ч и насмерть сбила двух человек
В Китае автомобиль Tesla насмерть сбил двух человек из-за сбоя системы
Tesla попала в страшное ДТП в Китае из-за неполадок в системе. Фото © Twitter / What China reads
В Китае взбесившаяся Tesla насмерть сбила двух человек, ещё трое пострадали. К трагедии привёл сбой в автомобильной системе. Смертельная гонка попала на камеры уличного наблюдения, кадрами пользователи делятся в Сети.
Tesla насмерть сбила двух человек в Китае из-за сбоя в системе. Видео © Twitter / Lalit Chauhan
Сначала электрокар сбавляет скорость, водитель, видимо, пытается припарковаться. Но затем машина резко срывается с места, едва не задев велосипедиста. Как утверждают китайские СМИ, Tesla неслась по городу со скоростью 198 км/ч и успела преодолеть почти два километра, пока не врезалась в препятствие. Неизвестно, что пережил за эти секунды водитель, но, судя по кадрам, он всё-таки успевал резко уворачиваться от соседних авто.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью около четырёх миллиардов долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).