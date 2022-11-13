НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 17:32

Неуправляемая Tesla разогналась до 198 км/ч и насмерть сбила двух человек

В Китае автомобиль Tesla насмерть сбил двух человек из-за сбоя системы

<p>Tesla попала в страшное ДТП в Китае из-за неполадок в системе. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/whatchinareads/status/1591838376486785024" target="_blank" rel="noopener noreferrer">What China reads</a></p>

Tesla попала в страшное ДТП в Китае из-за неполадок в системе. Фото © Twitter / What China reads

В Китае взбесившаяся Tesla насмерть сбила двух человек, ещё трое пострадали. К трагедии привёл сбой в автомобильной системе. Смертельная гонка попала на камеры уличного наблюдения, кадрами пользователи делятся в Сети.

Tesla насмерть сбила двух человек в Китае из-за сбоя в системе. Видео © Twitter / Lalit Chauhan

Сначала электрокар сбавляет скорость, водитель, видимо, пытается припарковаться. Но затем машина резко срывается с места, едва не задев велосипедиста. Как утверждают китайские СМИ, Tesla неслась по городу со скоростью 198 км/ч и успела преодолеть почти два километра, пока не врезалась в препятствие. Неизвестно, что пережил за эти секунды водитель, но, судя по кадрам, он всё-таки успевал резко уворачиваться от соседних авто.

Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

Автобус перевернулся на скоростной магистрали в Китае, погибло 27 человек

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью около четырёх миллиардов долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров