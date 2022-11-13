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13 ноября, 17:27

Дмитрий и Полина Дибровы чудом не оказались в эпицентре взрыва в Стамбуле

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина, отдыхающие сейчас в Турции, вышли на связь после недавнего теракта в Стамбуле. С ними всё хорошо благодаря тому, что они вовремя ушли с пешеходной улицы Истикляль, где и прогремел взрыв.

Находящиеся в Стамбуле Дмитрий и Полина Дибровы вышли на связь после теракта. Видео © Instagram (запрещён на территории РФ) / polinadibrova

"В гуще событий. День был ясным и солнечным. Мы утром прогуливались по месту взрыва. С нами порядок, соболезную... На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолёты каждые пять минут, военная техника на улицах", написала Полина в соцсетях.

Эрдоган: В причастности к взрыву в центре Стамбула подозревается женщина

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Напомним, сегодня в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль в районе Генконсульства РФ произошёл взрыв. Момент ЧП попал на видео. Сообщается о шести погибших и 53 пострадавших. Основной версией трагедии является теракт.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Матвей Шандрыголов

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