Дмитрий и Полина Дибровы чудом не оказались в эпицентре взрыва в Стамбуле

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина, отдыхающие сейчас в Турции, вышли на связь после недавнего теракта в Стамбуле. С ними всё хорошо благодаря тому, что они вовремя ушли с пешеходной улицы Истикляль, где и прогремел взрыв.