Эрдоган: Шесть человек погибли и 53 ранены при теракте в центре Стамбула
Количество жертв взрыва, который произошёл сегодня на улице Истикляль в Стамбуле, выросло до шести. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По его словам, в результате теракта ранено до 53 человек.
"В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека", — отметил он в ходе пресс-конференции перед вылетом в Индонезию.
По данным телеканала N-tv, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу оперативно направился в Стамбул, чтобы на месте трагедии координировать работу правоохранителей, которые расследуют причины случившегося.
Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Изначально сообщалось, что жертвами случившегося стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.
Twitter / anesmansory