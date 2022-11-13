Эрдоган: Шесть человек погибли и 53 ранены при теракте в центре Стамбула

Количество жертв взрыва, который произошёл сегодня на улице Истикляль в Стамбуле, выросло до шести. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По его словам, в результате теракта ранено до 53 человек.

"В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека", — отметил он в ходе пресс-конференции перед вылетом в Индонезию.