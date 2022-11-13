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13 ноября, 15:37

Эрдоган: Шесть человек погибли и 53 ранены при теракте в центре Стамбула

Количество жертв взрыва, который произошёл сегодня на улице Истикляль в Стамбуле, выросло до шести. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По его словам, в результате теракта ранено до 53 человек.

"В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека", — отметил он в ходе пресс-конференции перед вылетом в Индонезию.

По данным телеканала N-tv, министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу оперативно направился в Стамбул, чтобы на месте трагедии координировать работу правоохранителей, которые расследуют причины случившегося.

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У Генконсульства РФ нет данных о наличии россиян среди раненных при взрыве в Стамбуле

Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Изначально сообщалось, что жертвами случившегося стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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Twitter / anesmansory

Никита Осипов

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