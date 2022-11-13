В Белом доме признались в отсутствии плана действий при появлении Путина на G20
Салливан заявил, что ничего не знает об онлайн-участии Путина на саммите G20
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в ходе брифинга, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20. По его признанию, Белый дом не имеет возможного плана действий на случай появления российского лидера.
"На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина, поэтому это условие, которое мы ещё не рассматривали", — ответил он на вопрос о том, покинет ли Байден зал во время возможной речи Путина.
Ранее стало известно, что вместо президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Также индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку форума, сообщил, что не приедет на саммит "Большой двадцатки" и украинский лидер Владимир Зеленский. Встреча в верхах на Бали пройдёт 15–16 ноября.
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