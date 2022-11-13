В Белом доме признались в отсутствии плана действий при появлении Путина на G20

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в ходе брифинга, что ему ничего не известно об онлайн-выступлении президента РФ Владимира Путина на саммите G20. По его признанию, Белый дом не имеет возможного плана действий на случай появления российского лидера.

"На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина, поэтому это условие, которое мы ещё не рассматривали", — ответил он на вопрос о том, покинет ли Байден зал во время возможной речи Путина.