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13 ноября, 15:24

У Генконсульства РФ нет данных о наличии россиян среди раненных при взрыве в Стамбуле

На данный момент нет информации о пострадавших россиянах во время взрыва, произошедшего на одной из пешеходных туристических улиц в центре Стамбула. Об этом рассказало стамбульское Генконсульство РФ.

"На настоящее время Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах", — говорится в заявлении.

Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле

Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле

Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Предварительно, его жертвами стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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Twitter / hüzün

Татьяна Миссуми

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