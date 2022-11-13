У Генконсульства РФ нет данных о наличии россиян среди раненных при взрыве в Стамбуле
На данный момент нет информации о пострадавших россиянах во время взрыва, произошедшего на одной из пешеходных туристических улиц в центре Стамбула. Об этом рассказало стамбульское Генконсульство РФ.
"На настоящее время Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах", — говорится в заявлении.
Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Предварительно, его жертвами стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.
Twitter / hüzün