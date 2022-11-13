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13 ноября, 15:17

Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле

Турецкие власти временно запретили распространять в СМИ новости о взрыве, который произошёл на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Телеканалам нельзя вести трансляцию с места трагедии, говорится на сайте Высшего совета по радио и телевидению страны.

"Был введён временный запрет на вещание в связи со взрывом, произошедшим 13 ноября в районе Бейоглу в Стамбуле. Запрет требует от поставщиков медиауслуг соблюдать принципы предоставления информации, указанные в законах. Избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций", объясняется в сообщении.

Взрывы прогремели в городе Запорожье

Взрывы прогремели в городе Запорожье

Как сообщалось, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Предварительно, его жертвами стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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Twitter / Rudaw English / Omer Sonmez

Татьяна Миссуми

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