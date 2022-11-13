Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле

Турецкие власти временно запретили распространять в СМИ новости о взрыве, который произошёл на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Телеканалам нельзя вести трансляцию с места трагедии, говорится на сайте Высшего совета по радио и телевидению страны.

"Был введён временный запрет на вещание в связи со взрывом, произошедшим 13 ноября в районе Бейоглу в Стамбуле. Запрет требует от поставщиков медиауслуг соблюдать принципы предоставления информации, указанные в законах. Избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций", — объясняется в сообщении.