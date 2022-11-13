Винер ответила на вопрос, пригодится ли гимнастка Анастасия Симакова сборной Германии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не знает, пригодится ли Германии Анастасия Симакова, которая переходит в немецкую сборную. Ранее Федерация гимнастики Германии, рассматривая вариант выступления россиянки за команду ФРГ, дала "принципиальное" согласие.

"Она была очень сильно травмирована. Пригодится она или нет, я не знаю. Когда-то она была первой на юношеском чемпионате Европы и в команде, и в личном зачёте в отдельных видах", — сказала тренер "Спорт-Экспрессу".

Винер также напомнила о гимнастке Дарье Варфоломеевой. Выступая за Германию на том же чемпионате с Симаковой, она заняла 15-е место, а в этом году стала второй на ЧМ. Председатель федерации добавила, что спортсменка "могла бы выступать очень здорово", но она год не тренировалась в полную силу — и будет "очень странно, если она сейчас сможет участвовать в соревнованиях".