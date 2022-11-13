Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на междугородней дороге в Кемеровской области. Ещё семь пассажиров получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла около 17:15 на автодороге Белово – Инской. Полиция, предварительно, установила, что водитель автомобиля "Чери-Тигго" в какой-то момент потерял управление, выехал на встречку и врезался в автобус ЛиАЗ.

"В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены ещё два пассажира: 40-летний мужчина и 41-летняя женщина", — уточнили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Вместе с тем пострадали пять пассажиров автобуса: две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.