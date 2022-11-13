Названы лучшие напитки для нервной системы

Зелёный и белый чаи — наиболее полезные для нервной системы человека напитки, они помогают быть более активным в течение суток. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин. По его словам, в этих чаях есть много биологически активных веществ, например, катехинов, антиоксидантов, аминокислот, витаминов В1 и В2, железа и магния.

Полезно также употреблять цикорий, ведь он способствует повышению настроения и расслаблению. По словам врача, подойдут и чаи со зверобоем, так как они обладают антидепрессивным эффектом, а также уменьшают тревогу и страх.

"Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, моторных, когнитивных и вегетативных функциях организма. Кроме того, зверобой влияет на обмен мелатонина, гормона сна", — отметил Мацокин.

А кофе врач призвал не пить так часто. Дело в том, что этот напиток может усилить сердцебиение и повысить давление.