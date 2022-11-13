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13 ноября, 15:59

Эрдоган: В причастности к взрыву в центре Стамбула подозревается женщина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к теракту на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле подозревается женщина.

"По предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. Виновные в случившемся на улице Истикляль получат по заслугам", — сказал турецкий лидер журналистам.

Согласно приоритетной версии, источником взрыва могла стать оставленная на улице сумка, начинённая взрывчаткой. Эрдоган подчеркнул, что вся предварительно полученная информация о случившемся указывает на теракт, а "причастные к организации взрыва получат по заслугам".

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Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Изначально сообщалось, что жертвами случившегося стали четыре человека, ещё 38 получили ранения. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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