Эрдоган: В причастности к взрыву в центре Стамбула подозревается женщина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к теракту на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле подозревается женщина.

"По предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. Виновные в случившемся на улице Истикляль получат по заслугам", — сказал турецкий лидер журналистам.