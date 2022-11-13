Раскрыты 2 маршрута наступления ВСУ для прорыва к Азовскому морю

ВСУ рассматривают несколько маршрутов наступления на город Бердянск Запорожской области, чтобы прорваться к Азовскому морю. Такое мнение озвучил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

"Есть несколько сценариев выхода [ВСУ] к Бердянску: и через Мелитополь, и минуя его. Здесь ключевыми становятся Васильевка и Токмак. Это населённые пункты, которые находятся на пути продвижения ВСУ", — сказал он.