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13 ноября, 15:39

Раскрыты 2 маршрута наступления ВСУ для прорыва к Азовскому морю

Рогов сообщил, что Киев собирается наступать на Бердянск ради выхода к Азовскому морю

ВСУ рассматривают несколько маршрутов наступления на город Бердянск Запорожской области, чтобы прорваться к Азовскому морю. Такое мнение озвучил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

"Есть несколько сценариев выхода [ВСУ] к Бердянску: и через Мелитополь, и минуя его. Здесь ключевыми становятся Васильевка и Токмак. Это населённые пункты, которые находятся на пути продвижения ВСУ", — сказал он.

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Также Рогов заявил, что переброска 40 тысяч украинских военных с Херсонского направления на Запорожское может занять около двух недель. После этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.

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ТАСС / АР / SERGEI ILNITSKY

Татьяна Миссуми

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