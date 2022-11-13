Раскрыты 2 маршрута наступления ВСУ для прорыва к Азовскому морю
Рогов сообщил, что Киев собирается наступать на Бердянск ради выхода к Азовскому морю
ВСУ рассматривают несколько маршрутов наступления на город Бердянск Запорожской области, чтобы прорваться к Азовскому морю. Такое мнение озвучил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
"Есть несколько сценариев выхода [ВСУ] к Бердянску: и через Мелитополь, и минуя его. Здесь ключевыми становятся Васильевка и Токмак. Это населённые пункты, которые находятся на пути продвижения ВСУ", — сказал он.
Также Рогов заявил, что переброска 40 тысяч украинских военных с Херсонского направления на Запорожское может занять около двух недель. После этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.
ТАСС / АР / SERGEI ILNITSKY