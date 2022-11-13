Зарема Салихова назвала Пруцева "настоящим спартаковцем" после победы над "Локомотивом"

Зарема Салихова, жена экс-владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна, поздравила футболиста Данила Пруцева с первым голом за команду и назвала "настоящим спартаковцем", несмотря на короткий срок пребывания в составе клуба. Об этом она сказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", комментируя победу красно-белых над "Локомотивом".

"Поздравляю Данила Пруцева с первым голом за "Спартак"! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес, как всегда, самый лучший номер 10", — отметила Салихова.

А Гильермо Абаскаль — лучший тренер в РПЛ, добавила она, так как наставник "Спартака" демонстрирует "уверенный и дерзкий атакующий футбол". Такая игра пришлась по вкусу самим спортсменам и болельщикам, резюмировала собеседница издания.