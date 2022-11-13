Зарема Салихова назвала Пруцева "настоящим спартаковцем" после победы над "Локомотивом"
Зарема Салихова, жена экс-владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна, поздравила футболиста Данила Пруцева с первым голом за команду и назвала "настоящим спартаковцем", несмотря на короткий срок пребывания в составе клуба. Об этом она сказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", комментируя победу красно-белых над "Локомотивом".
"Поздравляю Данила Пруцева с первым голом за "Спартак"! Его приобретали зимой как инвестицию в будущее команды. Благодаря своему самоотверженному характеру, самоотдаче на поле и терпению очень быстро попал в основу и стал настоящим спартаковцем. А Промес, как всегда, самый лучший номер 10", — отметила Салихова.
А Гильермо Абаскаль — лучший тренер в РПЛ, добавила она, так как наставник "Спартака" демонстрирует "уверенный и дерзкий атакующий футбол". Такая игра пришлась по вкусу самим спортсменам и болельщикам, резюмировала собеседница издания.
Напомним, 12 ноября московский "Спартак" переиграл соседей из "Локомотива" в дерби в рамках 17-го тура РПЛ со счётом 2:1. В команде красно-белых авторами голов стали Квинси Промес и Данил Пруцев. Теперь "Спартак" с 36 очками разместился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России.
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