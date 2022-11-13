В районе Генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности

Власти Турции приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в районе здания Генконсульства России в Стамбуле, которое находится на пешеходной туристической улице Истикляль, где произошёл взрыв.

По информации ТАСС, полицейские оцепили территорию на подступах к улице Истикляль для усиления охраны. Тем не менее к некоторым частям улицы проход для пешеходов сейчас открыт.