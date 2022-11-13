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13 ноября, 16:55

В районе Генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности

Власти Турции приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в районе здания Генконсульства России в Стамбуле, которое находится на пешеходной туристической улице Истикляль, где произошёл взрыв.

По информации ТАСС, полицейские оцепили территорию на подступах к улице Истикляль для усиления охраны. Тем не менее к некоторым частям улицы проход для пешеходов сейчас открыт.

Эрдоган: В причастности к взрыву в центре Стамбула подозревается женщина

Эрдоган: В причастности к взрыву в центре Стамбула подозревается женщина

Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Жертвами случившегося стали шесть человек, ещё 53 получили ранения. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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Twitter / @jaccocharite

Ирина Фальке

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