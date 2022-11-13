В районе Генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности
Власти Турции приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в районе здания Генконсульства России в Стамбуле, которое находится на пешеходной туристической улице Истикляль, где произошёл взрыв.
По информации ТАСС, полицейские оцепили территорию на подступах к улице Истикляль для усиления охраны. Тем не менее к некоторым частям улицы проход для пешеходов сейчас открыт.
Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Жертвами случившегося стали шесть человек, ещё 53 получили ранения. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.
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