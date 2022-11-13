Федун оценил игру "Спартака" против "Локомотива" и похвалил Пруцева
Экс-владелец "Спартака" Федун оценил победу над "Локомотивом" и похвалил Пруцева
Экс-владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун оценил победу команды в матче с "Локомотивом" и отметил первый гол Данила Пруцева, похвалив футболиста.
"Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Всё-таки 2:0 — очень опасный счёт, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! Надо отметить первый гол Пруцева. Он провёл прекрасный первый тайм. "Спартак", вперёд!" — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Локомотив" со счётом 2:1. У победителей отличились Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников мяч забил Вильсон Изидор. Спартак занимает второе место в турнирной таблице, имея 36 очков. Проигравшая команда расположилась на 14-м месте с 13 баллами.
ТАСС / Бухарев Олег