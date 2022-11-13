Федун оценил игру "Спартака" против "Локомотива" и похвалил Пруцева

"Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Всё-таки 2:0 — очень опасный счёт, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! Надо отметить первый гол Пруцева. Он провёл прекрасный первый тайм. "Спартак", вперёд!" — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".