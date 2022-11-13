"Это реакция настоящего мужчины": Тикнизян объяснился за перепалку с болельщиком

Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о конфликте с болельщиком, который произошёл в конце октября. Видео словесной перепалки, напомним, оказалось в соцсетях, на нём футболист довольно резко общается с человеком, который был недоволен игрой команды.

Конфликт между Тикнизяном и болельщиком. Видео © Telegram / Футбольный Биги – видео/фото

"Когда обычного человека оскорбляют, то у меня идёт реакция, каким бы терпеливым я ни был, потому что оскорблять себя и моих близких не позволю никому, в отличие от моей игры. Это обычная реакция настоящего мужчины. Рад был, что меня кто-то поддержал и были свидетелями того, с чего это началось", — сказал Тикнизян в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

Игрок добавил, что в тот момент извинился перед людьми, которые ждали автографа, и подчеркнул, что тогда поступил неправильно, не как профессионал. Тикнизян подчеркнул: когда у него есть настроение, то он выходит к людям и благодарит их за поддержку, что и происходит сейчас. Кроме того, футболист заявил, что не жалеет об уходе из ЦСКА, даже несмотря на место "Локомотива" в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).