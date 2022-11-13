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13 ноября, 16:33

Михаил Галактионов назначен главным тренером "Локомотива"

<p>Михаил Галактионов. Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Михаил Галактионов. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Старший тренер молодёжной сборной РФ по футболу Михаил Галактионов назначен главным руководителем московского "Локомотива". Об этом говорится в заявлении клуба.

"Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК "Локомотив". Контракт будет действовать до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления", — сказано в сообщении.

По согласованию с Российским футбольным союзом Галактионов также остаётся на прежней должности.

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Напомним, в начале октября "Локомотив" уволил немца Йозефа Циннбауэра с должности главного тренера столичного клуба. С тех пор исполняющим обязанности является Андрей Фёдоров. Позже появилась информация, что новым наставником "Локомотива" может стать Михаил Галактионов, который покинул пост главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород".

Никита Осипов

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