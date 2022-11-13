Михаил Галактионов назначен главным тренером "Локомотива"

Старший тренер молодёжной сборной РФ по футболу Михаил Галактионов назначен главным руководителем московского "Локомотива". Об этом говорится в заявлении клуба.

"Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК "Локомотив". Контракт будет действовать до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления", — сказано в сообщении.