Михаил Галактионов назначен главным тренером "Локомотива"
Михаил Галактионов. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Старший тренер молодёжной сборной РФ по футболу Михаил Галактионов назначен главным руководителем московского "Локомотива". Об этом говорится в заявлении клуба.
"Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером ФК "Локомотив". Контракт будет действовать до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления", — сказано в сообщении.
По согласованию с Российским футбольным союзом Галактионов также остаётся на прежней должности.
Напомним, в начале октября "Локомотив" уволил немца Йозефа Циннбауэра с должности главного тренера столичного клуба. С тех пор исполняющим обязанности является Андрей Фёдоров. Позже появилась информация, что новым наставником "Локомотива" может стать Михаил Галактионов, который покинул пост главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород".