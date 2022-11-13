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Опубликовано 13 ноября 2022, 16:50
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В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом

ВСУ ударили по посёлку в Курской области, под обстрел попал трёхэтажный жилой дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле ВСУ посёлка в Глушковском районе, в результате которого остались повреждены местные постройки и объекты энергоснабжения. Пострадавших нет.

"Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон", — написал он в своём телеграм-канале.

После обстрела в посёлке начался пожар. Пламя охватило гаражи и хозяйственные постройки. Также в результате прилётов были повреждены объекты энергоснабжения, сейчас населённый пункт обесточен. Все службы прибыли на место для оказания жителям оперативной помощи, уточнил глава региона.

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Днём ранее украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. По словам Старовойта, район временно лишился энергоснабжения, пострадавших в результате атаки нет.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Ирина Фальке
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