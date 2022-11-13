В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле ВСУ посёлка в Глушковском районе, в результате которого остались повреждены местные постройки и объекты энергоснабжения. Пострадавших нет.

"Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон", — написал он в своём телеграм-канале.

После обстрела в посёлке начался пожар. Пламя охватило гаражи и хозяйственные постройки. Также в результате прилётов были повреждены объекты энергоснабжения, сейчас населённый пункт обесточен. Все службы прибыли на место для оказания жителям оперативной помощи, уточнил глава региона.