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13 ноября, 16:25

Минобороны Украины аннулировало пресс-карты ряда журналистов из-за новостей из Херсона

Минобороны Украины запретило работу некоторым представителям СМИ на территории боевых действий из-за публикации ими новостей из Херсона, несмотря на указания этого не делать. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсоне ещё до завершения стабилизационных мероприятий", говорится в тексте.

В Минобороны подчеркнули, что действия журналистов грубо нарушают приказ главнокомандующего Украины. В связи с нарушением их пресс-карты признаются недействительными.

Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Лидер Незалежной объяснил решение не допускать СМИ необходимостью якобы разминировать территорию.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми

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