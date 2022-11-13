Минобороны Украины аннулировало пресс-карты ряда журналистов из-за новостей из Херсона

Минобороны Украины запретило работу некоторым представителям СМИ на территории боевых действий из-за публикации ими новостей из Херсона, несмотря на указания этого не делать. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсоне ещё до завершения стабилизационных мероприятий", — говорится в тексте.

В Минобороны подчеркнули, что действия журналистов грубо нарушают приказ главнокомандующего Украины. В связи с нарушением их пресс-карты признаются недействительными.