WSJ узнала о советах Белого дома к Зеленскому по требованиям к России

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его поразмышлять над реалистичными требованиями на переговорах с РФ. Об этом говорится в публикации американской газеты The Wall Street Journal. По данным СМИ, США предложили Незалежной показать интерес к диалогу.

"Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели — восстановить контроль над Крымом", — сказано в материале издания.

По его данным, большое число чиновников в США уверено, что в будущем Москва и Киев обсудят возможные переговоры. Некоторые дипломаты хотят, чтобы они начались как можно раньше.

Кроме того, в Америке считают, что начало зимы станет переломным событием в противостоянии. По их мнению, ВСУ в ближайшее время не ждут победы в зоне боевых действий. А на Западе переживают по поводу того, что собственные запасы вооружений сокращаются из-за поддержки Украины.