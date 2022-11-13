Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Служба безопасности Украины намерена разобраться с ситуацией в Киево-Печерской лавре, где якобы пели песни в поддержку России и молились за неё. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Киево-Печерской лавре спели песню в поддержку России. Видео © Facebook (запрещён на территории РФ) / mykhailo.omelian

"В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где пели песни, восхваляющие Русский мир", — указано в заявлении.

Всё началось с того, что представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян разместил на своей странице в соцсети кадры, на которых прихожане в едином порыве поют: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.

Глава ведомства Василий Малышев пообещал больше "не допустить таких проявлений". По его утверждению, все, кто "ждёт пробуждения матушки-Руси", наносят вред безопасности и интересам Украины.