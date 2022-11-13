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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 17:04
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Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

СБУ проверяет Киево-Печерскую лавру из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"

Служба безопасности Украины намерена разобраться с ситуацией в Киево-Печерской лавре, где якобы пели песни в поддержку России и молились за неё. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Киево-Печерской лавре спели песню в поддержку России. Видео © Facebook (запрещён на территории РФ) / mykhailo.omelian

"В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где пели песни, восхваляющие Русский мир", — указано в заявлении.

Всё началось с того, что представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян разместил на своей странице в соцсети кадры, на которых прихожане в едином порыве поют: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.

Глава ведомства Василий Малышев пообещал больше "не допустить таких проявлений". По его утверждению, все, кто "ждёт пробуждения матушки-Руси", наносят вред безопасности и интересам Украины.

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Ранее настоятель Киево-Печерской лавры рассказал о задержании на границе Украины по обвинению в якобы вывозе церковного имущества. Хотя в действительности это были три иконы, купленные в иконной лавке и не имеющие никакой исторической и культурной ценности.

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Facebook (запрещён на территории РФ) / mykhailo.omelian

Татьяна Миссуми
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