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2 октября, 15:06

Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал правду о задержании на границе Украины

<p>Фото икон © <a href="https://www.infopotik.com.ua/na-kordoni-zatrymano-nastoyatelya-svyato-uspenskoyi-kyyevo-pecherskoyi-lavry-mytropolyt-namagavsya-vyvezty-tserkovne-majno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Информационный поток"</a></p>

Фото икон © "Информационный поток"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел опроверг сообщения о том, что пытался вывезти с территории Украины церковное имущество.

"Сначала нас пропустили всех, потом попросили паспорт назад, я не мог понять причины. Нас держали шесть часов на таможенном контроле. Мы везли три иконы, купленные в иконной лавке, которые не имеют никакой исторической и культурной ценности", — заявил митрополит Павел в опубликованном в YouTube-канале его пресс-службы ролике.

Он также заметил, что попросил проводивших осмотр людей сделать фотографии икон, которые он перевозил. В результате претензий не возникло ни у представителей СБУ, ни у молдавской стороны.

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Ранее СМИ сообщали, что главу Киево-Печерской лавры и епископа УПЦ митрополита Павла задержали на границе при попытке вывезти с Украины церковное имущество.

Артур Белкин
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