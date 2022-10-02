Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал правду о задержании на границе Украины

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел опроверг сообщения о том, что пытался вывезти с территории Украины церковное имущество.

"Сначала нас пропустили всех, потом попросили паспорт назад, я не мог понять причины. Нас держали шесть часов на таможенном контроле. Мы везли три иконы, купленные в иконной лавке, которые не имеют никакой исторической и культурной ценности", — заявил митрополит Павел в опубликованном в YouTube-канале его пресс-службы ролике.

Он также заметил, что попросил проводивших осмотр людей сделать фотографии икон, которые он перевозил. В результате претензий не возникло ни у представителей СБУ, ни у молдавской стороны.