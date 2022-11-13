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13 ноября, 17:39

Россиян нет среди жертв мощного взрыва на туристической улице в Стамбуле

Генконсульство РФ: Россиян среди пострадавших при взрыве в Стамбуле нет

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что российских граждан среди погибших и пострадавших при взрыве на улице Истикляль нет.

"По информации турецкой стороны, в результате теракта <...> погибло шесть и ранено 53 человека. По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют", — говорится в официальном сообщении ведомства в "Телеграме".

В пресс-службе российского консульства добавили, что дипломаты продолжают отслеживать ситуацию.

В районе Генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности

В районе Генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности

Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Жертвами случившегося стали шесть человек, ещё 53 получили ранения. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Ирина Фальке

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