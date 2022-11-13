Россиян нет среди жертв мощного взрыва на туристической улице в Стамбуле

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что российских граждан среди погибших и пострадавших при взрыве на улице Истикляль нет.

"По информации турецкой стороны, в результате теракта <...> погибло шесть и ранено 53 человека. По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют", — говорится в официальном сообщении ведомства в "Телеграме".