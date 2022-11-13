Индия планирует вдвое увеличить объём торговли с Россией
Индия рассчитывает увеличить объёмы торговли с Россией в два раза, в том числе путём расчётов в национальных валютах. Такое решение принято по итогам встречи на высоком уровне в сентябре текущего года, сообщает газета The Indian Express.
"На основе отзывов различных экспортёров и коммерческих организаций [индийское] Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчётов," — говорится в протоколе переговоров.
На этой неделе Индия начала использовать рупию для торговли с другими партнёрами. Минторг страны поясняет, что это сделано для упрощения и облегчения международных операций в рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской валюты.
Напомним, что Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях после договорённости об оплате 25% поставок российского газа в нацвалюте экспортёра. За переход в расчёты в национальных валютах также ранее выступил Непал по образцу соглашения РФ и Индии.
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