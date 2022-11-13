Индия планирует вдвое увеличить объём торговли с Россией

Индия рассчитывает увеличить объёмы торговли с Россией в два раза, в том числе путём расчётов в национальных валютах. Такое решение принято по итогам встречи на высоком уровне в сентябре текущего года, сообщает газета The Indian Express.

"На основе отзывов различных экспортёров и коммерческих организаций [индийское] Министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчётов," — говорится в протоколе переговоров.