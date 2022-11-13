Число раненных при взрыве бомбы в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое
Место взрыва в Стамбуле. Фото © Twitter / @jaccocharite
Число раненных в результате взрыва бомбы на туристической улице Истикляль в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое. Об этом журналистам сообщил вице-президент республики Фуат Октай.
"Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибло шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое", — уточнил он.
Напомним, взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл сегодня несколькими часами ранее. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.