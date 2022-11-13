Число раненных при взрыве бомбы в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое

Число раненных в результате взрыва бомбы на туристической улице Истикляль в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое. Об этом журналистам сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

"Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибло шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое", — уточнил он.