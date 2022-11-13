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13 ноября, 17:53

Число раненных при взрыве бомбы в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое

<p>Место взрыва в Стамбуле. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jaccocharite" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@jaccocharite</a></p>

Место взрыва в Стамбуле. Фото © Twitter / @jaccocharite

Число раненных в результате взрыва бомбы на туристической улице Истикляль в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое. Об этом журналистам сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

"Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибло шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое", — уточнил он.

Россиян нет среди жертв мощного взрыва на туристической улице в Стамбуле

Россиян нет среди жертв мощного взрыва на туристической улице в Стамбуле

Напомним, взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл сегодня несколькими часами ранее. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

Андрей Бражников

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