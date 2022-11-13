Вспышка "исчезнувшей" болезни охватила пункт приёма беженцев в Британии

В британском миграционном центре в городе Мэнстон проводят вакцинацию беженцев из-за вспышки дифтерии и других инфекций. Об этом со ссылкой на Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщает газета The Guardian.

"UKHSA тесно работает с Министерством внутренних дел в миграционном центре Мэнстона, где были зафиксированы несколько случаев дифтерии и других инфекций. Мы рекомендуем предложить вакцинацию от дифтерии и антибиотики людям в центре и всем, кто недавно приехал", — сказала замдиректора агентства Гаятри Амирталингам.

По данным от 10 ноября, среди мигрантов в Британии за 2022 год было выявлено уже 39 случаев заражения дифтерией. Согласно документу UKHSA, вакцинация рекомендуется мигрантам, которые прибыли в страну в период с 31 октября по 12 декабря 2022 года. В первую очередь это касается размещённых в гостиницах семей с детьми.

До конца XIX века в мире наблюдались вспышки эпидемий дифтерии, во время которых погибало до половины заболевших, большую часть из которых составляли дети. В 1923 году появилась вакцина, благодаря которой "смертельная язва глотки", как её тогда называли, была полностью ликвидирована в ряде стран, а её эпидемии канули в Лету.